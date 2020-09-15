「美豬」議題延燒全台，民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部卻都無人出席，引起各界撻伐。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，陳時中的說法是錯誤的，還弄巧成拙，並要他搞清楚衛福部的政策不是部長一人說了算，而且他也沒有三頭六臂可以負責全部的事情，這樣只會越幫越忙。

王世堅14日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，陳時中部長這個說法，絕對錯誤，他這個做法，反而讓美豬事件，弄巧成拙。如果美豬會被討論，被討論得更久，更多民眾覺得有疑慮的時候，陳時中要負很大的責任。

王世堅指出，「體制上，你不去，沒時間，OK，可是你不能再做任何的交代。」各部會本來就會有一個處置的方式，不會說國會要求來公聽會、任何會議、協調會勘，可以不派人來的，「沒有啦，絕對沒有這種事。」

王世堅分析，衛福部長是衛福部的總代表而已，而衛福部還有其他代表，還有次長、其他相關局處長，事實上派個專員也可以，衛福部應按照體制派人出席，不能說這件事部長自己說了算。王世堅也忍不住直言，即便衛福部的政策，也不是部長一個人說了算，他要搞清楚。

最後，王世堅認為，陳時中這樣會越幫越忙，並指他說所有的事情都他來負責，他一人來回答，「可是你又不是三頭六臂，又不是24小時、365日都能上戰場，不是嗎？要扣掉拍照和唱歌的時間，既然是這樣，你就照體制來。」

(中時新聞網)