9月15日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美方近期以涉嫌在新疆「強迫勞動」為由禁止從中國大陸進口部分產品一事提問。汪文斌表示，美方以所謂「強迫勞動」問題為藉口，對有關中國企業採取限制措施，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，是赤裸裸的霸凌行徑，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，所謂「強迫勞動」問題，完全是美西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實。新疆籍少數民族務工人員作為中國大陸廣大勞動者的一部分，各項權益都受到法律保護。他們的人身自由從未受到任何限制，他們的風俗習慣、宗教信仰、語言文字均依法受到保護，哪來的「強迫勞動」一說？

汪文斌表示，美方一些人一方面口口聲聲稱自己「關心」新疆少數民族，一方面又採取各種措施打壓新疆企業，充分暴露一些人遏制新疆發展進步、挑撥中國民族關係的偽善面孔和險惡用心。

汪文斌強調，大陸敦促美方尊重事實，放下偏見，停止搞政治操弄，停止借涉疆問題干擾破壞中美企業之間的正常經貿合作。陸方將繼續採取一切必要舉措，維護大陸企業合法權益。

(中時 )