一向被視為全球人工智慧領軍人物，創新工場董事長兼執行長李開復日前應邀出席HICOOL全球創業者峰會，並在演講過程中提到，過去曾協助北京曠視科技有限公司（曠視科技）從美圖、螞蟻金服處收集了大量人臉數據，隨即遭到螞蟻集團否認，表示不曾提供曠視任何人臉數據。而李開復也在官方微博發表3點聲明致歉，強調口誤造成這3家公司困擾。

雷達網報導，創新工場董事長兼執行長李開復在 HICOOL 全球創業者峰高會演講，有一段話這麼說的「曠視科技是我們8年前投資的企業…….我們早期幫助他們找尋合作夥伴，包括美圖、螞蟻金服，讓他們拿到大量臉部資料，幫助他們分析怎麼切入各產業。」，正是這番略帶「吹噓」的話，李開復將自己送上熱搜。由於涉及曠視、美圖、螞蟻集團多家公司，觸及資料安全和隱私保護的敏感領域，此番言論在網路不斷發酵。

螞蟻集團隨後在官方微博澄清聲明，列出「連三否認」。該集團表示，與曠視科技合作一事從未與李開復有接觸。其次，螞蟻集團否認提供任何臉部資料給曠視科技，雙方過往合作僅限曠視科技授權影像辨識演算法給螞蟻單獨部署使用，不涉及任何資料共用和傳送，且目前雙方已無業務合作。

後來，李開復在社群媒體解釋，並向曠視科技、美圖、螞蟻集團3家公司致歉。他在微博發表3點聲明，首先，初期他曾建議並協助曠視團隊尋找更多應用合作夥伴以提升技術水準及模型識別率；第2，合作中，曠視提供AI（人工智慧）技術給合作方，他理解數據一直存在合作方客戶伺服器，不涉及任何數據共享與傳輸；最後，他的口誤，給3家公司帶來困擾，深感歉意。

此外，曠視科技也作出兩點聲明，其一是曠視在與客戶合作的過程中不掌握也不會主動收集終端用戶的任何個人信息；其二是數據安全是人工智能企業的立身之本，曠視一直高度重視數據隱私安全保護問題，並已在企業內部製定、實施了完善的數據隱私保護制度。

不過，大陸許多網友對這些說法似乎不買單。新浪財經上便有網友表示，「相信李開復說的是真的，絕對不是口誤」，「說漏嘴了」，更有網友反諷說，「個人信息已經全部裸奔了」，「無所謂了，我身體是國家的，隨時可以拿去」。

根據雷達財經調查發現，人臉交易已形成黑色產業鏈，當前在某電商平台和論壇中，依然存在許多將人臉作為交易物品的商家，他們或為滴滴司機過審篩查提供便利，或為未成年人解除遊戲時間限制，而這些只是人臉交易市場的冰山一角。

北京市中聞律師事務所律師王維維則強調，人臉數據屬於個人隱私信息，公開售賣已然侵害了人臉所有者的隱私權，不僅違法，更可能要承擔刑事責任，用戶對於各App讀取面部信息的功能應謹慎對待。

(中時新聞網)