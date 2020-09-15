巴基斯坦空軍一份聲明說，一架巴JF-17戰機，在北部的阿特克縣(Attock)的賓迪凱布(Pindigheb)附近墜毀，此地在首都伊斯蘭馬巴德西南方50公里處。

聲明說，這起事故是在例行訓練任務期間發生的，飛行員及時彈射逃生，並且平安落地，墜毀的戰機也沒有造成地面人員的傷亡或財產損失。

JF-17戰機墜毀的殘骸。(圖/eurasiantimes)

JF-17是巴基斯坦與中國大陸成都飛機公司合作研發的一種輕型多功能戰機，不過兩國的名稱不同，巴基斯坦將其稱為「雷電式」(Thunder fighter)，大陸則稱為FC-1梟龍式，該型戰機是中國大陸第一種自行研發的第4代戰機，然而在研發過程中，「殲10」戰機計畫也被提出，之後，中共空軍選擇殲10，而巴基斯坦繼續推動JF-17。因此雖然JF-17是兩國共同研發，但是只有巴基斯坦有裝備，而中共空軍則沒有採用。

JF-17採用1具俄羅斯的RD-93發動機，具有相當不錯的推力比，並且改裝與升級的空間也足夠，已經取得了緬甸空軍的外銷訂單，採購了16架。

(中時新聞網)