台中市消防局前替代役男陳姓男子，看準不少消防員想調職，在網路平台佯稱可運用特殊管道及人脈，協助喬人事調動，但須付活動費，有8人被詐財200多萬元，一審在去年9月判刑3年4個月後，另有5名被害人發覺被騙陸續提告，台中地檢署將陳男及他的吳姓女友依詐欺罪起訴。陳男等涉嫌已騙走13人共500多萬元。

29歲陳男曾在台中市消防局大雅分隊擔任替代役男，熟悉隊員人事調動流程，與同居吳姓女友因缺錢花用，自2016年8月至2018年2月間涉嫌在網路平台「消防心論壇」佯稱可代為處理申請調動事宜；他看到有尋求職位互換訊息時，也會以Line與對方聯繫洽談。

陳男各向多名消防隊員佯稱，他認識消防局有力人士，可運用內部特殊管道及人脈，可協助請調到各縣市消防局服務，但需要支付活動費用。

8名消防隊員信以為真而上當，依指示共交付260多萬元，台中地院在去年9月依詐欺罪判處陳男徒刑3年4個月，其中，徒刑2年4月不得易科罰金；1年得易科罰金。案經媒體披露，有5名被害人也發覺被詐而陸續提告，5人各遭陳男騙走10萬元到60萬元不等，總金額為306萬元。

台中地檢署檢察官以陳男利用消防人員調動不易，詐稱可協助調職，惡性非輕；而吳女否認犯行，犯後態度不佳，且未與被害人和解，向法院請求從重量刑。

(中時 )