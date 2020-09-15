「女力女麗Women's Day」15日在台中市府登場，多名女性優秀運動員站台相挺。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為六都唯一女性首長，發揮女力正能量，運動局15日宣布將主辦「2020台中女力女麗Women’s Day」，台灣優秀的女性運動員包括2017台北世大運舉重金牌國手郭婞淳、首座世界拳擊錦標賽冠軍奪主林郁婷、亞運自由車金牌選手蕭美玉、全國運田徑十連霸主林家瑩等女性優秀選手都站台力挺。

市府副祕書長賴淑惠表示，台中是一座充滿活力又年輕的酷城市，市府提供市民更多更好又舒適的運動環境，並舉辦適合全民的優質活動，提升女性運動意願，照顧女性健康。

運動局長李昱叡指出，市府規畫女性族群系列運動，由國泰金控攜手奧沃市場趨勢顧問、World Gym聯合舉辦「我懂你／妳-兩性理想生活大解析」免費講座與女性運動課程。

還有2020年青奧指定項目5人制棒球、3對3籃球與闖關挑戰賽，原創台灣的Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演，在運動之餘，還有外型可愛的胖卡美食車市集，讓民眾感受幸福的運動生活。

台灣優秀的女性運動員代表，還有國泰女籃當家後衛林育庭與王牌中鋒鄭伊秀、藍鯨女足三連霸金牌教練呂桂花、全中運跆拳道金牌林唯均、亞運輕艇銀牌好手陳瑋涵、台北世大運韻律體操銀牌國手楊千玫、獲HVL三連霸東山高中女子排球隊，響應打造女性運動日。

(中時 )