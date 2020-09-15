中華民國野鳥學會(Chinese Wild Bird Federation)今（15）日傳出遭國際鳥盟除名。中華鳥會在粉專發布中英文聲明，指出國際鳥盟全球理事會的決議，由於該會的中文名稱--「中華民國野鳥學會」對國際鳥盟的夥伴關係造成經營上的「風險」，因此將中華鳥會自正式夥伴關係中移除。

中華鳥會指出，國際鳥盟為了處理名稱的問題，自2019年底起要求中華鳥會更改合法註冊的中文名稱。過去20年間已被要求更改過英文名稱三次，這是首次被提及中文名稱的問題。但是，國際鳥盟全球理事會片面要求該會簽署一份文件，承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立。中華鳥會作為一個野鳥保育的非政府組織，從未就任何此類議題表達過立場，該會認為簽署這樣的文件相當不合適，因此拒絕簽署。中華鳥會不是政治推手，我們是保育組織！

中華鳥會指出，除了要求更改名稱並簽署聲明之外，國際鳥盟也告知他們將不參與由台灣政府全額或部分資助的任何相關活動，也不允許國際鳥盟的名稱和標誌被使用或展示在有標示我國國旗、標誌、符號等相關文件、文獻、報告或任何形式的傳播媒體。國際鳥盟解釋，之所以這樣做的目的，是因為對國際鳥盟而言，一方面要與中華民國的「獨立」保持距離，另一方面又從該實體政府獲取經濟利益是「奇怪」的事情。這樣的聲明顯然是基於政治考量，而國際鳥盟這樣的全球保育組織不應該做出這樣的決定！

甚至，無論是名稱變更、簽屬文件或接受這些新的合作規則，只要國際鳥盟單方面認為中華鳥會是風險，仍會被移除會籍。

中華鳥會盡最大的努力就這些要求盡可能與國際鳥盟進行溝通。該會預定於今年度9月19日的會員代表大會進行討論。但在會員代表大會舉辦之前，國際鳥盟已於9月7日的全球理事會投票決議，以中華鳥會尚未解決「風險」為理由，決定將其從夥伴關係中移除。

(中時新聞網)