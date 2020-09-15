勞動部部長許銘春日前多次提及「勞保年改草案會在今年底前提出」，但勞動部政務次長王安邦今天表示，許銘春曾說「如果有共識、最快會在年出來」，但目前沒都沒有，「目前沒有期程」。

王安邦表示，目前沒有要與（工會團體座談）的規劃，勞動部要有想法，「不可能空手去聽吧？」；至於是否會等草案出來再去溝通？他說，不至於等到草案出來，但部內不可能空洞的去談。

勞動部勞動保險司司長白麗真說，勞保基金監理會今天通過臨時提案要求勞動部應與勞工團體溝通，並要求勞動部應要研議。

(中時 )