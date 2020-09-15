勞保年改何時出來？ 勞動部政次：目前沒有期程 18:592020/09/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞團今天赴勞動部抗議勞保年改。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部部長許銘春日前多次提及「勞保年改草案會在今年底前提出」，但勞動部政務次長王安邦今天表示，許銘春曾說「如果有共識、最快會在年出來」，但目前沒都沒有，「目前沒有期程」。 王安邦表示，目前沒有要與（工會團體座談）的規劃，勞動部要有想法，「不可能空手去聽吧？」；至於是否會等草案出來再去溝通？他說，不至於等到草案出來，但部內不可能空洞的去談。 勞動部勞動保險司司長白麗真說，勞保基金監理會今天通過臨時提案要求勞動部應與勞工團體溝通，並要求勞動部應要研議。 (中時 ) #勞動部 #許銘春 #勞保年改 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨2022選戰難樂觀？黨內人士坦承：很艱困 10:522020/09/15 政治 憂勞保年改修惡 勞團籲先與勞工談 17:092020/09/15 生活 新黨、國民黨員仍要參加海峽論壇 綠委批國民黨打假球 11:372020/09/15 政治 澎湖發現龍宮貝 水試所代養 04:102020/09/15 地方新聞 憂重蹈勞基法修惡 勞團：勞保年改先與勞工談 15:072020/09/15 生活 球是猿的惹議 公視台語台道歉 04:102020/09/15 運動天地 基隆兩長照中心遭撤照 65人無處去 04:102020/09/15 地方新聞 太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今獲判無罪 12:122020/09/15 社會 股價指數期貨贏家專欄－美股連兩周下跌 台股停看聽 04:102020/09/15 證券．權證 大同告國防部 追討6160萬貨款 04:102020/09/15 社會新聞 生活熱門新聞 稱丁允恭關起門干她啥事 黃越綏：男渣女蠢令人作嘔 - 生活 網美照驚見「裸男露鳥」否認炒作 網揭關鍵打臉證據：假到爆 - 生活 鋒面與「紅霞」颱風恐產生共伴效應？彭啟明：有可能 - 生活 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 2天射7次爆紅 實況主女友手腳全廢 驚悚照片曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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