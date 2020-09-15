五楊高架3車連環車禍 1男送醫不治 19:002020/09/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號五楊高南下46.6公里，15日下午發生3車連環車禍，54歲羅姓男子送醫不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號五楊高南下46.6公里，15日下午發生3車連環車禍，54歲羅姓男子送醫不治，29歲劉姓男子、27歲羅姓男子意識清楚送醫。因車輛占用高承載、內線車道，一度回堵3公里，詳細肇事原因仍需警方調查。 警方表示，15日下午4時42分接獲報案，指五楊高南向46.6公里處發生車禍，發現3名民眾受傷。其中54歲羅姓男子獲救時，已經失去呼吸、心跳反應，送醫後仍不治。另外劉姓、羅姓則是意識清楚，不過有頭部外傷，仍送醫治療。3人送醫後，警方於5時45分排除事故，恢復交通。 (中時 ) #五楊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五楊高架3車連環車禍 1男送醫不治 19:002020/09/15 社會 八里汽機車互撞 33歲騎士噴飛送醫不治 15:142020/09/15 社會 直擊搶救》國道1五楊高架驚傳死亡車禍 3車連環追撞1死2傷 20:012020/09/15 社會 大里財務糾紛變鬥毆 警方快打迅速弭平 14:562020/09/15 社會 疫情後市場商機復甦 警方向上追朔斷絕仿冒根源 09:512020/09/15 社會 山線海線分不清 越籍移工三義徒步4小時困山中 13:072020/09/15 社會 台南市警銀聯手 即時攔阻女子17萬元落入詐騙集團手中 18:252020/09/15 社會 招魂喚妻兒 哭擲一筊獲允杯 04:102020/09/15 社會新聞 高雄大社凶殺案偵破 仁武分局稍晚對外說明 20:102020/09/15 社會 滿足歲男嬰意外墜落4樓 躺防火巷內樓身亡 11:242020/09/15 社會 社會熱門新聞 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 禽獸爸無套硬上國小女兒27次 她哭訴老師：如果懷孕怎麼辦 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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