國道1號五楊高南下46.6公里，15日下午發生3車連環車禍，54歲羅姓男子送醫不治，29歲劉姓男子、27歲羅姓男子意識清楚送醫。因車輛占用高承載、內線車道，一度回堵3公里，詳細肇事原因仍需警方調查。

警方表示，15日下午4時42分接獲報案，指五楊高南向46.6公里處發生車禍，發現3名民眾受傷。其中54歲羅姓男子獲救時，已經失去呼吸、心跳反應，送醫後仍不治。另外劉姓、羅姓則是意識清楚，不過有頭部外傷，仍送醫治療。3人送醫後，警方於5時45分排除事故，恢復交通。

(中時 )