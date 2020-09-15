瑞磁生技ABC-KY（6598）新冠病毒檢測試劑在美銷售持續提升，並開發新冠病毒不同檢測試劑，除日前向美國FDA申請Pooling Testing合併檢測方式外，近日又已開發可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑（CoV-2 Flu Plus），且已向美國FDA申請提交前的緊急使用授權（Pre-EUA submission）。

瑞磁生技表示，未來在新冠病毒及流感病毒盛行的秋冬季節，除原已分別取得美國FDA緊急使用授權的新冠病毒、及510K核准上市的呼吸道等檢測試劑外，將再新增Pooling Testing、及CoV-2 Flu Plus等二項新檢測試劑，將使相關系列產品線更趨多樣與完整，預估將能進一步提供美國當地醫療機構更高通量、較高效率及較低成本的不同產品選擇，為第四季及明年營運成長再添動能。

瑞磁生技指出，新開發的CoV-2 Flu Plus檢測試劑搭配自行開發的數位生物條碼及全自動檢測儀器MDx 3000，可同時檢測6項不同致病原，包括新冠病毒、A型流感病毒（3 subtypes- H1 seasonal、H1 2009 Pandemic、及H3）、B型流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）等。

據統計，全世界每年約5～10％成年人及20～30％兒童感染流感，主要症狀包括發燒、咳嗽、頭痛、疲勞、肌肉疼痛、喉嚨痛及流鼻涕，與新冠肺炎症狀極為相似，且每年約300萬～500萬人因此感染重症，29萬～65萬人死於流感，威力及市場不亞於新冠病毒。

瑞磁生技認為，由於該項檢測試劑產品可同時診斷包含新冠病毒及流感病毒等6項不同的致病原，進一步在秋冬季節減少醫療機構的檢測時間與成本。目前在美國當地提出此類產品申請及取得EUA的業者甚少，預期在取得美國FDA緊急使用授權後，銷售業績將更勝於目前新冠病毒檢測試劑。

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