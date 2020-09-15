房貸利率探低，增加買方購屋意願，根據住商機構以金融聯徵中心資料統計，男女各年齡層的房貸利率及成數中，20～29歲女性的平均貸款條件最佳，貸款成數74.34％、貸款利率1.56％，完勝男女各年齡層。

房仲業者指出，女性購買力提升，偏好較新的住宅大樓產品，30歲以下的小資女成為房貸放貸條件最優的族群。

統計顯示，未滿40歲男性及女性的平均貸款利率都不到1.6％，40歲以上年齡越高、貸款利率越高，在貸款成數的部分則是年紀越輕、貸款成數越高，房貸條件都隨著年齡增加而變差，利率提高、成數降低。

例如20多歲的年輕族群，房貸成數多在74％以上，平均利率僅1.56％，比起60歲以上房貸成數平均多在65％以下、利率多在1.7％以上優惠不少，而女性在40歲以前，房貸條件又較男性更優惠。

郎美囡表示，基於風險考量，一般年紀愈長，貸款利率通常越高，至於貸款成數部分，許多父母願意為兒女出資自備款，由兒女繳房貸，因此年輕男女購屋對於貸款成數有高度需求，平均成數自然也提高，大齡男女在購屋時多數資金準備較充裕，其中有許多是換屋族，因此自備款較多，也讓平均貸款成數相對較低。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，金融機構評估貸款條件，除房屋的資產條件外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等條件也是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件。

(工商 )