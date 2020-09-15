為周年慶暖身，Global Mall新左營車站改裝新登場，全館同慶消費五重贈，從滿額贈、集點送禮券到加入APP立即贈，拚買氣搶人氣，第一重為「買100送300」至指定櫃位單筆消費滿100送300元新櫃消費抵用券；針對三樓改裝更祭出三項超值回饋，包括「會員獨享滿額送100點」、「集點贈百元」、「滿額免費暢玩快樂小熊親子館」，此外，還有「APP新會員立即贈」9/20前加入APP會員再送20元電子折價券，全館好禮加碼享不完，搶在周年慶前讓消費者體驗超值換季。

慶祝新櫃登場，Global Mall新左營車站祭出史上大回饋，共有五重贈，「買100送300」9月23日前至指定櫃位包括鮮茶道、頂呱呱、爭鮮迴轉壽司、DAISO大創等，單筆消費滿100送300元消費抵用券，可至新櫃adidas outlet、摩曼頓、50% FIFTY PERCENT或彩虹全球3C消費滿額即可使用，最高可折抵200元。此外，還有「APP新會員立即贈」9/20前加入APP會員再送20元電子折價券。

歡慶三樓改裝，更祭出專屬超值回饋，「會員獨享滿額送100點」、「集點贈百元」、「滿額免費暢玩快樂小熊親子館」，9/20前至三樓專櫃當日累積消費滿1,500元加送iMall點數100點；不限金額消費，即可集1點，集滿6點即可兌換Global Mall禮券100元；親子不能錯過的是親子樂園免費一日玩透透，9/24前只要在三樓單筆消費滿399元，就可獲得9/25「快樂小熊親子體能館」限量免費入場券乙張，價值400元，館內設施包括叢林探索、攀岩區、彈跳蹦床等趣味遊戲，多買多享回饋。

點點成金真划算，iMall會員點數直接兌換美食，即日起至9月20日，會員使用iMall點數可直接兌換頂呱呱及21PLUS風味館限定套餐，扣399點iMall會員點數即可兌換頂呱呱原味炸雞餐乙份，內含原味雞塊3塊、甜甜包2份、地瓜薯條100g及30元飲品1杯，原價149元；扣999點iMall會員點數，則可兌換21PLUS香草烤雞兌換券乙張，原價410元；另外館內美味餐點還推有買一送一，木思MOST全新健康廚房推點火鍋贈冰淇淋；一品香推點雪花冰可兌換湯包乙份、21PLUS則為點烤雞送濃湯可頌組；北風蒸餃單筆消費滿額送香酥蔥油餅，品嚐美食，還能省荷包。

九月iKids才藝課開班 DIY課程槍先預約報名假日全家何處去？吃喝玩樂購物一站滿足，Global Mall新左營車站九月推出多元才藝課程，9月19日從聆聽老師說繪本，在「彩虹魚」故事聲中，用黏土捏塑屬於自己的彩虹置物盒、9月26日絹印帆布包DIY，發揮創意做出屬於自己的帆布袋，9/27為皮革鑰匙圈DIY等，多項DIY手作課程讓親子共度悠閒周末。

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