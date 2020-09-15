香港近期來極其用力取得金融科技領域的全球領導地位，今（15）日由官方香港應用科技研究院（應科院），在香港特區政府創新科技署見證下，向香港大學理學碩士課程提供30個為期九個月的全職工作名額，由港大研究生參與應科院多項金融科技相關的實務工作。此項合作案等於讓港大碩士班仍是在學的學生，就領有金融業界的全薪福利。

此科技專才訓練計劃，是香港官方掌握金融科技人才培養的實務作法之一，應科院一直是主要負責執行的單位。在此之前，應科院與香港金融管理局在2016年合作推出「金融科技人才培育計劃」，四年內招收逾500人參與，進入金融機構或科技公司實習，今年申請人數更高達1,400人，為去年的兩倍。

在作法上，由應科院的「大學顧問委員會」與香港多間大學進行合作計畫、建立策略性夥伴關係，畢業生提供全職工作，例如今年與香港科技園及分子區塊鏈中心合作，提供為期三個月的「區塊鏈培育計劃」。參與應科院多項金融科技相關的實務工作，包括目前應科院的金融科技技術研發，聚焦在安全訊息共享平台、信用評估及分析器開發、適用於暗網的安全框架，以及用於風險管理的AI主導數據分析平台。

香港多間大學因應香港政府對於金融科技的特別重視，紛紛開設更多的相關課程。港大工程學院院長趙汝恒表示，該校計算機科學系最近開辦的金融科技學士，2021將再開設全新跨學科金融科技與數據分析碩士課程，均為培育未來金融科技人才而設計。

(工商 )