由牧德科技轉投資的丹幣數位15日首度亮相，以區塊鏈運用於智能城市，打造點數交換平台，讓目前「呆滯」紅利點數市場解鎖，目前已與八個縣市政府簽訂MOU，並已與101 Pay、 PCHome、中油Pay、Line Ponit等合作，以城市幣為誘因鼓勵民眾主動參與市政，預計年底上線。

丹幣數位為去年成立的公司，為牧德科技「伯特利獨角獸孵育中心」的加速項目之一，丹幣數位總經理張光晨表示，紅利點數全球市場每年有1,690億元美金的規模，目前多數的消費者並不清楚自己有多少紅利點數，目前大約僅有二成的使用率，等於有八成的紅利點數是呆滯沒有被使用的，因此以尋求活化紅利點數的解決方案。

因此，以城市幣為導入區塊鏈，民眾將可以透過參與政府的活動、政令問券與回饋等方式獲得城市幣，並將獲得的城市幣在城市中進行交易，包含政府合作商家、交通費和政府規費等。

張光晨表示，鼓勵民眾主動參與市政，建立點數交換平台，提供更簡便快速的紅利點數交換服務，讓不同品牌間、跨境間的紅利點數更容易流通，也讓分享行為和導客行為可以被獎勵。

除了目前已有多家支付業者加入此平台，也與Family Pay、微風、新光百貨、東森、Momo與街口等業者洽談中。

張光晨表示，這個平台將解決政府、店家及消費者三者的痛點和需求，對政府來說，政府主動出擊，了解民意，讓店家客流增加有效經營回頭客，讓消費者有效量化自己的影響力，有效轉換紅利，擴大自己消費能力。

(工商 )