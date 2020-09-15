遊戲研發公司中華網龍（3083）近期因旗下《黃易群俠傳M》推出後成績不如預期，下半年將以現有遊戲改版來衝刺營運，網龍15日表示，旗下以線上遊戲《飄流幻境Online》將9月23日推出全新版本，期望透過全新內容吸引玩家回流。此外，除該遊戲推新改版以外，手遊《吞食天地M》也會帶來全新2.0版本，有望刺激遊戲熱度。

《黃易群俠傳M》原是網龍今年最重要的產品，然7月中推出後成績遠不如預期。市場解讀，新作失利將讓網龍全年營運陷入逆風。網龍8月營收3,376萬元，較去年同期衰退43.65％。累計今年前8個月營收3.12億元，年減37％。上半年歸屬母公司淨損1,033萬元，每股稅後淨損0.12元，較去年同期0.73元由盈轉虧。

展望下半年，網龍暫無新作推出，將率先調整公司資源，第一步將先著手調整研發團隊與整合公司資源，成立專案監製小組、遊戲製作中心、技術開發中心，每週密切注意遊戲市場與玩家口味變化，美術部分則以外包形式進行。在IP部分，網龍未來則會將IP授權開發，引進國際大廠強化技術合作，提升研發效率。

至於下半年營運的動能將從何處來？網龍則表示，針對26款現有遊戲產品，將持續穩定營運，旗下線上遊戲《飄流幻境Online》將在9月23日推出全新版本羅德島傳說，除了加入全新地圖「羅德島」、武器技能、多個特殊關卡及副本等內容外，並引進日版多位知名聲優的劇情語音，有望刺激遊戲熱度回升。另外，網龍也表示，旗下手遊《吞食天地M》也會帶來2.0版本，預期將有望成為貢獻下半年營收的重要來源。

網龍表示，接下來將仍會維持一年推出一款手遊作品的步調，展望明年，網龍將於第三季推出《尋秦記M》，該遊戲特別聘請韓國美術繪師監製，畫面將與網龍過去的產品有較大區別。且2018年《尋秦記》推出電視劇，近期也將有電影上映，將有望成為手遊推出時的一大助力。

而針對網龍旗下多款IP，網龍表示，接下來將積極推動IP合作開發計畫，將旗下《天子傳奇》、《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《吞食天地》、《武林群俠傳》及《中華英雄》等知名IP對外開發應用，創造新的營運動能。

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