台股盤中零股交易新制10月即將正式上路，看準年輕股民對投資市場、行動看盤的高度需求，Yahoo奇摩股市App宣布將推出全新改版，iOS及Android雙平台同步上線。Yahoo表示，台股交易熱，隨著新開戶數持續攀升，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數也大幅成長達8成。

新冠肺炎疫情肆虐，股市動盪，也帶動不少散戶蜂擁入市逢低承接，當中不乏許多買股零經驗的年輕股民想藉此機會拼搏一把。證交所統計，30歲以下開戶人數年增率達15％，今年3月到8月間，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數更爆增超過八成。

Yahoo表示，觀察今年上半年，可以明顯看到年輕股民的行動看盤需求也跟隨股市熱度上揚。此外，觀察用戶在Yahoo奇摩股市App的瀏覽行為發現，年輕用戶股齡短、對股市不熟悉、看盤希望快狠準，相較一般資深股民，更為熱衷瀏覽台股熱門排行、方便設定個人投資組合的自選股功能，還有類股報價內容。

Yahoo表示，這次推出的全新改版，將放大用戶最專注的內容，從投資習慣、行動看盤等需求出發，以降低看盤門檻，幫助年輕股民進入股市時更便利。Yahoo指出，改版後開啟App即可看到最新行情與即時報價，同時新增台股上市與上櫃熱門排行與國際金融指數，讓用戶在看盤時能快速獲得相關實用資訊。從用戶使用行為觀察也發現，年輕用戶相較於一般股民更熱衷觀看台股熱門排行，隨時跟風最新話題股。

此外，Yahoo將推出全新功能「台股聊天室」上線，點擊「一起聊」馬上可加入在線股民討論，使用內建「標誌個股」功能，輸入股名或股號則可看到即時報著股市熱門話題。Yahoo指出，「台股聊天室」推出後在線人數衝高，以8月20日台股盤中重挫跌逾600點當天來看，最高同時在線人數突破1,600人，當日總在線人數更累計將近5萬人。

另外，自選功能內的個人化投資組合，幫助用戶專注手中投資標的，還可設定警示通知條件，隨時接收到價通知，已成為60％用戶經常使用的重要功能。Yahoo表示，為推廣App，近期已特別推出「投資新手村」企劃，集結股市操盤的基礎概念與新手建議，讓年輕股民也能快速上手，同時，Yahoo TV《股市小葉問》主持人葉芷娟將合作推出全新系列影音「台股新兵樂」，將於9月底陸續上線。

(工商 )