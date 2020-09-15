為慶祝孔子誕辰2570週年，台北孔廟特在109年度釋奠典禮前一天，9月27日於大龍街封街舉辦「儒風藝起行園遊會」。雙人組合晨悠今穿著學生制服出席記者會獻唱〈給曾經的我〉，並發表愛的告白。

晨悠表示，教師節即將快來，藉此感謝當年參加《中國好聲音》幫忙寫歌曲〈野子〉合音的文德老師，讓她們有機會在大舞台被更多人看見，並有亮眼成績。

而穿上學生制服，也讓惟晨想起學生時期改制服被記警告的回憶，她說：「雖然不是壞學生但在學校也算比較愛出風頭，一定會和同學去改制服！制服不紮然後在襯衫裡綁鞋帶，常常要躲教官，也曾經因為改制服被學校記警告，回家被媽媽修理一頓！」

以悠也說，高中畢業後就再也沒穿制服了，現在穿上感覺自己變得很輕盈，有種青春洋溢的感覺。因為學生時期就讀科系與音樂有關，至今都很開心也很幸運能做自己喜歡的事。高中偶爾會小翹課，但還是熱衷於學習音樂，所以應該算是個好學生。當時還加入校內合唱團，常常受邀參與很多校外的活動，一邊學音樂又可以一邊到處去演出，收穫良多。

雙人組合晨悠今出席活動慶祝教師節。（新視紀整合行銷提供）

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(中時 )