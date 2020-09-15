韓星金所泫有著清新氣質、精緻甜美的五官，被譽為新一代的國民初戀。她為新戲《綠豆傳》劇中漫畫人物設定，特地剪成及肩短髮化身「撕漫女」（像從漫畫中走出來的人物）。剪去留了許久的長髮，金所泫說「雖然有點可惜，但剪短後很輕盈舒服」，尤其內彎髮尾搭配空氣瀏海，修飾精緻小臉，獲網友一致好評，還直呼「戀愛了！」

童星出身的金所泫，8歲便拍攝電視劇出道，曾拍《擁抱太陽的月亮》、《喜歡的話請響鈴》、《廣播羅曼史》等多部熱門戲劇，精湛演技躍升一線女演員。相隔1年4個月再以古裝愛情喜劇《綠豆傳》新作回歸，劇中她擅長手藝、射箭，但身為「妓生」（古代專為貴族表演歌舞的傳統藝妓）練習生，唱歌、跳舞通通不在行，讓張東尹看不下去，拉她手貼身教舞，近距離接觸讓人看了臉紅心跳。拍吻戲時看見張東尹緊張，身為前輩的金所泫更拍肩鼓勵他「節奏放慢」，順利緩解緊張感，完成拍攝。

《綠豆傳》改編自Naver同名人氣網漫，由《三流之路》導演金東輝執導，《雲畫的月光》作家林藝珍、《姜德順愛情變遷史》作家白素妍共同執筆。講述張東尹所飾演的全綠豆，為尋找危害家人兇手，不惜男扮女裝潛入寡婦村，遇上金所泫飾演的妓生董東珠後，還成同房室友，以「母女」相稱，發展出的愛情喜劇。《綠豆傳》23日起週一至週五晚間10點中天娛樂台39頻道播出。

國民初戀金所泫近期挑戰古裝愛情喜劇《綠豆傳》。（中天娛樂台提供）

金所泫和張東尹在《綠豆傳》合組母女CP，劇情超甜狂撒糖。（中天娛樂台提供）

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