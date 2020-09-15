莊凱勛、況明潔、庹宗華、劉品言、古斌合體宣傳《愛的廣義相對論》系列作品《最後一戰》。（羅永銘攝）

莊凱勛入圍金鐘獎後首現身宣傳《愛的廣義相對論》系列作品《最後一戰》。（羅永銘攝）

莊凱勛2015年曾以公視人生劇展《回家路上》拿下迷你劇集男主角獎，身為各獎項入圍常客的他，今年再度以《噬罪者》角逐金鐘視帝，他入圍後15日首度現身出席衛視中文台、衛視電視台影集《愛的廣義相對論》系列作品《最後一戰》首映茶敘，坦言原本沒什麼準備，但想起當年從豬哥亮、陳亞蘭手上拿到獎後，曾在後台被豬大哥「教訓」他「怎麼可以不準備得獎感言」，讓他受到強烈重擊，也給了他很棒的觀念，至今仍受用！

莊凱勛表示，最近因為忙拍戲，前兩天才被提醒金鐘獎頒獎典禮是哪一天，同劇組演員問他有沒有準備上台感言，他才想起當年豬哥亮曾在典禮後台教訓他的往事。他說，當年他兩部戲入圍同一獎項，揭獎時沒有特別講是哪一部得獎，他上台時很緊張、有點空掉，感言也講得比較碎裂，到了後台，豬哥亮特別跟他說「怎麼可以講沒準備，這樣會對不起那些想上來的人。」。

他知道豬哥亮這番話是出於對晚輩的提攜指導，當時能又從他老人家手上接到獎，具有很大的意義，「豬大哥的提醒，對我來說是強烈重擊也很受用，後來思考了很多事，知道得獎除了實力也有很大一部分是運氣。出席盛典就是要準備好，因為一個演員能堆疊到可以上台領獎，是整個團隊一起成就，那一刻是很神聖的，有機會上去就應該幫整個團隊說話，如果沒機會上去我也會把感言發在自己的平台上」。

《最後一戰》主要演員莊凱勛、劉品言、古斌以及金鐘視帝庹宗華、實力派演員況明潔昨齊聚一堂大聊拍戲辛酸。「反派專業戶」古斌劇中一腳踩在莊凱勛臉上，莊凱勛打趣說：「不痛，剛好幫臉去角質」。庹宗華戲中飾演反派老大，一場性侵劉品言的戲，眼睛險遭劉品言刺傷，從沒戴過隱形眼鏡的他，光是為了戴從好萊塢訂製的特效隱形眼睛就花了50分鐘，且淚流不止，眾人大讚敬業，況明潔也為戲點上「三八痣」，劇中送「猛龜酒」給莊凱勛，鼓勵他「來一發」，表演尺度也是突破。

劉品言接連在《最後一戰》及新戲《華燈初上》演酒店小姐，自嘲是導演孫啟明開創了她「酒店小姐」這條戲路，讓大家看到清純女偶像團體出道的她也有這樣的反差，且兩部戲有很多工作人員都重疊，不同的是她在《最後一戰》是紅牌嗆辣酒店妹，「但在《華燈初上》，裡面的媽媽桑林心如、楊謹華都太厲害了，我是最資淺的菜鳥啦！」

在《最後一戰》中莊凱勛、古斌和庹宗華展現十足男人味，被問及戲中最印象深刻的硬漢戲碼，莊凱勛表示被古斌一腳重重踩在頭上，臉在泥濘中摩擦，狠勁十足，當天拍攝超艱辛，碎石子柏油路，水車灑水，地上全是濕土泥沙，加上當天寒流氣溫只有4度，衣服全濕透，冷到手不停狂抖，但敬業的莊凱勛直說：「放心踩，不要擔心，一起活在角色裡吧！」莊凱勛說，和古斌認識十年了，知道他的專業，且他腳踩的那面其實不痛，反而是臉在柏油路那面才痛，「也剛好幫我去一下臉的角質。」演員難得齊聚一堂，席間連番虧導演拍戲選點，不是在北海岸墓園，就是在深山裡，還有荒涼廢墟中，導演孫啟明表示，越艱辛的環境越能符合劇中角色的心境，拍出來的效果最好。

過去多半是飾演正派形象金鐘視帝硬底子演員庹宗華也不是省油的燈，透露為了飾演反派老大，要耍狠壞到骨子裡，觀眾看了才過癮，其中一場在計程車內與飾演酒家女的劉品言非禮戲碼，為了展現最具張力的一幕，庹宗華與劉品言為戲奮力搏鬥，過程中劉品言手拿利器離華哥的眼睛只差幾毫米，事後她也膽戰心驚說：「要是真的誤傷到華哥，我在演藝圈可能就混不下去了！」性侵戲後，有一場庹宗華被莊凱勛從車上拖出車外，莊凱勛說：「我要把庹哥拖下計程車很怕他受傷，因為那時要搶時間，動作要很快，幸好導演一喊卡後3分鐘，天色才亮！有庹哥在，我們像有了定心丸。」

庹宗華為戲戴上遠從好萊塢訂製的特殊隱形眼鏡，從沒戴過隱形眼鏡的他，花了50分鐘才戴上，因為不適應，而眼淚直流，導演於心不忍想要忍痛捨棄這個畫面，但敬業的庹宗華堅持戴著，他透露戴好的當下只有一個想法：「快拍吧！因為戴上去是真的有效果的。」

除了男人味之外，《最後一戰》也有許多驚喜趣味的演出，況明潔這次特別飾演莊凱勛麻吉的老婆，成功詮釋在地草根味的角色，還分享導演自創的「猛龜酒」給莊凱勛，教他追劉品言讓她「晚上叫不敢」的橋段，況明潔透露「猛龜酒」道具做的超真實，拍完她還問劇組哪裡有在賣！

由於此角和況明潔給人的過往形象反差很大，導演孫啟明直說：「小玲姐是我從小的偶像，城市少女的海報是貼在我房間的天花板上，每晚睡前都會盯著看的。我要擺脫小時候的青澀。」況明潔聽聞則說：「定裝完，導演看我的眼神，是從看偶像的崇拜感，變成演員快要被選角時的感覺，導演還說了一句『毀了』，當下我心想，是不是完了，我要被換掉了。」導演急忙表示：「是定裝角色的造型，跟我想像中長的是不一樣的。」於是又做了調整，幫況明潔做了歐巴桑捲髮，還加了一顆三八痣，增加角色喜感，讓對戲的莊凱勛直說：「導演是用痣摧毀城市少女，做反差感，效果更好。」

(中時 )