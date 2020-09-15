男子陳韋傑因不滿蔡姓女子分手，去年他教唆張家豪潑酸，導致蔡女毀容並一度命危，一審將陳、張各判刑9年、7年；台灣高等法院今進行準備程序，蔡女在醫院接受手術無法到庭，她的父親遞交一封女兒寫的陳情信給法官。

蔡父說，他好不容易養大女兒，但現在女兒體無完膚，傷得很重，他現在得一直照顧女兒，想到女兒受害過程，根本睡不著覺；法官說蔡女整個背部都是傷，可以想見她有多痛苦，被告有沒有賠償被害人，會做為量刑參考。

26歲陳韋傑與23歲蔡姓前女友間有感情糾紛，雙方有傷害罪的官司訴訟，陳得知蔡女與蔡父去年9月12日下午要到士林地檢署開庭，隨即教唆張男到場等候，並允諾給50萬跑路費，並交給他快遞公司的衣服、工具，犯案後隨即逃逸掩蓋犯行。

案發當天下午4點多，張在士林地檢署旁的巷弄內，見蔡女步出偵查大樓，與父親要到旁邊巷弄上車離開，隨即以強酸潑灑在蔡女頭部、背部，造成蔡女2人身體多處灼傷，張逃逸後因遲遲等不到陳匯款，因而向警方供出所有細節。

(中時 )