2020年國際烈酒競賽（ISC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲1面雙金牌及5面金牌，其中榮獲最大獎雙金牌獎者為「OMAR八年原桶強度麥芽威士忌－波本桶」。

另外五款獲得金牌獎的威士忌分別為OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.1、OMAR原桶強度麥芽威士忌（雪莉桶）、OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌（波本桶）、OMAR原桶強度麥芽威士忌（新橡木桶）、OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）。

台菸酒指出，OMAR單一麥芽威士忌豐收系列於去年首次推出，即獲得市場好評，南投酒廠選用「柳丁桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」和「波本桶」進行勾兌，讓熱帶水果香氣點綴酒香，南投酒廠預計於今年12月推出OMAR豐收系列NO.2，台菸酒盼延續NO.1的好成績。

此外，自今年初以來受疫情影響，酒品銷量因聚會減少而呈現短期下滑，但台菸酒看好解禁後的「報復性消費潮」，市場信心抬頭，各大酒廠仍鎖定今年7～9月的夏季市場。

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(工商 )