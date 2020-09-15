國家技能周將於9月17日至21日在南港展覽館盛大舉行，臺北市政府除推派選手參加競賽外，臺北市職能發展學院同時在會場設立體驗實作展示攤位，並安排水龍頭拆裝、創藝花飾、創意胸章DIY以及智慧居家等體驗活動。

今年適逢全國技能競賽舉辦屆滿50周年，也是我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50周年，特將9月17日至21日訂為國家技能周，並比照國際技能競賽規模，在臺北市的南港展覽館盛大舉行。

勞動局局長陳信瑜表示，臺北市不僅推派6位青年選手參賽：汽車技術選手鄭卉婷，汽車板金（打型板金） 選手陳柏達、陳皇溢，麵包製作選手陳秉森，平面設計技術選手高敏慈、謝于莘，代表臺北市與來自全國的高手同台競技、一較高下！更同時於南港展覽館2館7樓會場設立體驗實作展示攤位，歡迎大家來練技能。互動活動有水龍頭拆裝、創藝花飾、玩轉文創-創意胸章DIY、智慧居家小創意。

水龍頭拆裝體驗讓玩家化身為水電特工，在家自己就能搞定，成就感十足；創藝花飾體驗花藝及創意氣球，感受蒔花弄草的綠色療癒力及手做氣球的樂趣；玩轉文創-創意胸章DIY，實作自己專屬獨一無二的胸章；智慧居家小創意，讓參與者體驗手機遙控小機器人以及透過聲音或人身感應燈光或家電！

(工商 )