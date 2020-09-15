林良齊／台北報導

暑假是近視養成的高峰期，每逢開學，班上總會多了幾位戴眼鏡的同學。隨著近視度數增加，孩子在未來罹患白內障、青光眼、黃斑部病變機率也同時遞增，愛盲基金會攜手培育幼幼版護盲國家隊，除了宣導保護自己的眼睛的重要性，也期望能透過視障體驗活動，讓孩子們發揮同理心，未來成為護盲的光明種子部隊，共同為視障朋友營造更友善的「無障礙」行動力。

根據衛福部國健署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園小班近視盛行率達6.9％、大班為9.0％，到小一達19.8％，到小二更高達38.7％，人數成長達5倍之多；依研究顯示，罹患近視的年紀越小，度數增加越快，越容易惡化成為高度近視，而高度近視易引發早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10％會導致失明。

愛盲基金會董事長謝邦俊指出，愛盲基金會成立即將邁入第30年，如同一位三十而立的青壯年，透過專業與經驗的累積，在視障服務領域不間斷地向下札根、努力向上開枝散葉。其中，最重視的除了為視障朋友提供各項服務，更有責任向大眾宣導在面對視障朋友時，應有的同理心與正確的助盲方法。

謝邦俊提及，繼7月成軍的護盲國家隊企業組打頭陣後，也希望培育這群未來的主人翁成為幼幼版護盲國家隊，透過各種視障體驗活動，領悟到原來視力被剝奪後，做什麼事都變得如此不容易，也期許他們能做好視力保健，且關心公益、關懷弱勢。

(中時 )