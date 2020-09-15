桃園市向來以自有品牌「桃映紅茶」為名，每年桃園市政府委託龍潭鄉農會舉辦優質紅茶評鑑比賽，競賽點數逐年增加，今年更高達306點（3060斤），增添比賽可看性。經過激烈廝殺後，最後由從業30年的龍潭茶農鍾桂香連莊奪冠，抱回特等大獎。

茶湯紅艷、香氣甘甜的桃映紅茶，以唐詩詩句「去年今日此門中，人面桃花相映紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風」作為靈感發想，加上桃花為桃園市花，紅艷茶湯與桃花相應，固有桃映紅茶美名。

龍潭鄉農會總幹事陳孟文指出，優質紅茶評鑑是北區最具規模的茶界盛事，第1屆原先僅開放龍潭茶農參賽，隔年便擴大到全市參與，一路走來已12年之久，今年報名點數高達306點，為歷年最多，顯見賽事品牌已打造完全。

經過2天評比，15日上午進行最後決選，經評審細細品嘗後，從候選茶葉中選出特等1名、頭等6名，金質獎、銀質獎各29名。榮獲特等的鍾桂香，自評鑑賽事之初便無役不與，除年年獲獎外，去年還斬獲特等殊榮，本屆更順利連莊，讓她又驚又喜。

繼承鍾桂香衣缽的青農廖俊融不諱言，40點的參賽成品全由小葉種茶菁製成，原料選擇能製作東方美人茶的新鮮茶菁，製程工法綜合紅茶、東方美人茶2種，從採青、萎凋、發酵與乾燥都費盡心思，才能做出口感不輸東方美人茶的蜜香紅茶。

(中時 )