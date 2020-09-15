苗栗縣婦女福利服務中心傳承客家早期中秋應景月餅記憶，15日共同製作月光餅傳承客家月餅。（何冠嫻攝）

苗栗縣婦女福利服務中心傳承客庄傳統佳餚手藝，15日規畫客家月光餅DIY體驗，苗栗縣長徐耀昌等人與弘愛之家長輩、婦女，共同製作客家傳統美食，再現記憶中的美味。

苗栗縣政府社會處指出，在40、50年前物質缺乏的年代，客家人用蕃薯和麵粉等簡單的食材，製作成外形圓潤、內餡暈黃的月光餅，是客家地區風行的古早中秋月餅。

15日月光餅製作由廣東籍新住民謝鳳明教學。謝鳳明表示，自己對烘培十分有興趣，跟著婆婆學習製作客家糕餅類點心，並且取得了丙級烘焙證照，希望能將婆婆的手藝以及客家傳統月光餅美味傳承下去。

徐耀昌表示，月光餅是40、50年代客家地區風行的中秋月餅，在場長輩都有共同記憶，希望傳統的味道能傳承下去，且婆婆與媳婦、媽媽與女兒，還有孫子都可一起動手製做，維繫融洽的家庭情感，讓中秋佳節的團圓更具有意義。

社會處說明，藉活動學習客家特有的飲食文化，不僅維繫家庭情感，促進婆媳、祖孫等代間學習，並協助新住民加速融入家庭，更傳承家鄉口味，讓客庄佳餚持續飄香。

(中時 )