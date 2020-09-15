育有珍貴物種「台北赤蛙」的楊梅731號埤塘，是全台灣最袖珍的自然保護區，但因周邊生態變化，2013年還從數百隻降到僅5隻，經過長期復育工作後，如今傳出捷報。台灣濕地復育協會常務監事吳聲昱指出，目前單次觀察約有25隻出沒，也觀察到母蛙和幼蛙，數量穩定增加。

高榮731號埤塘，位於桃園市楊梅區仁美路段，原為自來水公司的戰備池，供農田灌溉所用，後來演替為自然埤塘，桃園市政府2013年在此畫定「高榮野生動物保護區」，全區面積共1.11公頃，內部生態豐富。

實際走訪高榮一趟，發現埤塘外圍被鐵網圍籬區隔，阻隔人為、動物干擾，未經申請不得隨意進入，裏頭池水清澈，豆娘、蜻蜓環飛，綠意盎然。整個保護區守護者分為2組，分別為區外的巡守組，以及區內的保育組，前者由黎燕星主責，後者則由吳聲昱擔大任。

參與復育工作長達16年的吳聲昱說，過去十幾年來，由於生態變化快速，水源、水位受開發建設影響，埤塘內高峰時期曾有180幾隻，近年卻減少至個位數，現階段只能從蛙群繁衍、覓食著手復育，但在最近一次的觀察中，已看到約25隻的台北赤蛙，比去年成長數隻。

黎燕星笑稱，守護高榮埤塘是他的天職，除保護生態之外，還能成為教育現場，近年還有復旦高中、楊梅高中的學生前來參訪、拍攝紀錄片，成為桃園特有埤塘生態學習教室，讓人與土地共榮。

(中時 )