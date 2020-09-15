講話靦腆、斯文的洪秉棋，踢起跆拳道來不僅殺氣十足，面對高大對手也絕不畏懼，日前代表治平高中參與世界青少年跆拳道錦標賽暨具潛力運動選手代表隊選拔賽，在最後10秒反敗為勝，成功奪得金牌，獲選45公斤級國手資格，未來將繼續朝世界級賽事邁進。

獨愛跆拳道運動的洪秉棋，學習武藝已有11年之久，幼稚園中班開始和哥哥參與跆拳道社團，後來越打越有興趣，便拜師進入道館學習，從打品勢開始起步，慢慢進入對練階段，小學便斬獲全國少年盃第3名，後來還連續獲得2次冠軍。

進入治平訓練後，洪秉棋嚴以律已，除每天3到5小時不等的常訓外，也會私下練習基本動作，與身材壯碩的學長對練時更展現企圖心，拼命也要踢到對方，即便身材稍嫌瘦小，也能用技巧成功得分，認真又積極的態度，讓教練們刮目相看。

養兵千日用在一時，洪秉棋回憶起比賽過程，在世界青少年跆拳道錦標賽4強賽事中，由於最後1回合仍落後對手幾分，眼看狀況不妙，他便在短時間內要求自己冷靜，最後終於在10秒內反敗為勝，拿下冠軍。

兒子的優秀表現，媽媽張舒珊都看在眼裡。她說，由於家裡在夜市經營燒烤店，雖然洪秉棋平時練習回家已晚，但為了體恤家人辛勞，都會利用課後、假日的時間幫忙，生活上也都儘量自裡，是個獨當一面的好孩子，未來也將繼續支持洪秉棋的國手之路，當永遠的精神支柱。

(中時 )