苗栗特殊教育學校24名學生日前參加特殊冬季奧運雪鞋比賽選拔，勇奪5金7銀5銅佳績，其中王歆茹（右）、陳思樺（左）獲選為國手，取得代表參加2022年特奧會遠征俄羅斯資格。（何冠嫻攝）

國立苗栗特殊教育學校培訓24名選手，日前參加「109年特殊奧林匹克雪鞋競賽暨2022年冬季世界特殊奧林匹克運動會儲訓選手選拔賽」，展現平日練習成果，勇奪5金7銀5銅的亮眼成績，其中更有2名學生獲選國手資格，將代表台灣遠赴俄羅斯參加冬季世界特奧運動會。

雪鞋競賽為冬季特奧運動會的比賽項目之一，但因台灣沒有雪地能練習，因此苗栗特教學校帶著學生們到後龍水尾沙灘「模擬雪地」努力練習，教練賴國誠說明，沙地與雪地較接近，待孩子們適應雪鞋後，前往炎熱的沙灘環境拼命練習，練習過程中跌倒了也馬上爬起，奮力衝刺。

24位選手們13、14日在桃園市竹圍海水浴場舉辦國家代表隊選拔賽中，從全國212名選手脫穎而出，榮獲5金7銀5銅的佳績，而陳思樺、王歆茹2人勇奪金牌並拿到國手資格，皆大感歡喜，並將全力以赴，為國爭光。

苗栗特教學校校長周敦懿說明，雪鞋競賽培訓24位選手幾乎占了全校4分之1的學生，孩子們皆首次接觸雪鞋運動，今年7月才開始接受教練賴國誠、馬雨庭、王文勇等人的指導、訓練，就能締造亮眼佳績，讓全校師生與家長備感榮耀。

(中時 )