「護國神山」台積電不僅市值飆升、帶動台股，也帶旺周邊房市，據台灣房屋針對全台六個主要科學園區周邊房市調查，台積電設廠的三個科學園區竹科、中科和竹科竹南園區，近三年房價都有明顯漲幅，鄰近竹科的關埔重劃區房價最威，漲幅6.2％，其次為中科水掘頭商圈漲幅4.7％、頭份尚順商圈漲幅4.1％。

全台六大科學園區中，除了內科周邊下跌，南科台南園區持平外，其餘竹科新竹園區、竹科竹南園區、中科台中園區、南科高雄園區，周邊商圈房價近三年，都有明顯漲幅。

台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，台積電就業人口聚集與高家庭所得，成為周邊房市的推手，以其起家厝竹科來說，關埔重劃區是最靠近新竹科學園區的重劃區，平均房價已上漲至每坪25.8萬元，創歷史新高水位，三年漲幅6.2％，新興的介壽段重劃區目前每坪推案價31萬～37萬元間，也是竹科人購屋熱選區之一。

中科水掘頭商圈近三年房價漲幅4.7％，位居第二，台灣房屋嶺東園區加盟店店東陳裕方表示，水掘頭商圈以西屯路三段與永褔路為主，住家屋齡20年左右大樓最多，每坪房價在18萬～22萬元間，屋齡10年內平均房價在25萬～30萬元，因近中科、東海大學與澄清以及台中榮總兩大醫院，工程師、教師以及醫師三師聚集，成為主力買屋族群。

竹科竹南園區目前已有60家廠商進駐，從業員工1.18萬人，發展也複製竹科模式，在群創、環球晶、中美晶等大廠帶動下，台積電新廠區完竣啟用後，大量就業人口挹注，對頭份、竹南房市注入強心針，目前頭份尚順商圈房價達每坪15.4萬元，近年漲幅達4.1％。

此外，台積電再度擴廠南科，周邊供應鏈也連帶受惠，逐漸拉抬南科周邊房市，目前周邊建地行情達每坪18萬～25萬元。

(工商 )