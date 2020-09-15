迎接中秋連假並搶攻秋冬旅宿商機，台北喜 登大飯店宣布延續推出「寶貝小學堂」住房專案，即日起至11月30日前週末時段，親子入住飯店每晚5,000元起，既有的熱門活動中再加入新課程「手作黏土月餅」應景體驗與「科學實驗室」，每房提供1位兒童體驗3堂橫跨藝術、科學與益智的主題課程，翌日享用十二廚豐盛的自助早餐，由專業師資團隊規劃並有飯店人員全程小班陪同，讓課後生活也可以邊玩邊學好有趣。10月底前入住加購高鐵車票享8折優惠，高鐵會員再贈點數回饋，搭配振興券及安心國旅補助。

隨著新學期的到來，台北喜來登「寶貝小學堂」亦推出益智動腦的「科學實驗室」，以有趣的探索體驗方式，發現油水不混合的物理特性，讓小朋友們自己動手做實驗，理解日常生活觀察到的現象。「手作黏土月餅」中秋節特別呈獻！九月份每週五限定課程，以超輕黏土DIY揉捏、上色與包餡，仿造真實廣式月餅與蛋黃酥，惟妙惟肖送禮兩相宜。小朋友們穿上專屬小廚師圍裙、帶上廚帽，動手製作浮水染筆記本、花漾擴香石、神奇魔法水或是機械樂高組，活動結束後更可以將獨一無二的藝術作品帶回家。

台北喜來登大飯店「寶貝小學堂」住房專案免費贈送小王子沐浴組、動物束口袋、拖鞋、果汁、點心等，以及BBlocks積木組，讓小朋友在房內也可以盡情玩樂！活動筋骨後也不怕餓肚子，館內擁有米其林二星餐廳、道地粵菜、拿坡里比薩、日本料理等8間風格獨具的餐廳，全家想品嚐各式料理或是全新裝修的十二廚自助餐廳，推薦必嚐炙燒和牛握壽司、和牛可樂餅、香煎龍膽石斑、米蘭燉羊膝、舒芙蕾厚鬆餅等、吃喝玩樂一次完成。同時可週末提早中午12點入住，住滿24小時，不必匆忙收拾趕退房。

台北喜來登飯店表示，預訂「寶貝小學堂」住房專案可享17F會館「舒體抗壓」60分鐘指壓按摩63折優惠價1,500元，小朋友上課學習，爸媽可受到名人喜愛的指定療程，在舒適寬敞的芳療空間享受精湛的東方手技，從頭到腳各式經脈穴道精準按壓，釋放帶小孩的疲累壓力。

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