國民黨昨確定不以政黨形式參加海峽論壇，原本要參加的前代理主席林榮德今也宣布取消出席。國民黨主席江啟臣下午接受廣播專訪對此表示，既然已定調不以政黨形式參加，也就不會有人能代表國民黨，從昨天至今，他沒有和林榮德聯絡，尊重林的決定。江強調，兩岸交流絕不是屈膝，國民黨支持的是對等且有尊嚴的交流，「此次與其勉強去，倒不如為下一次的交流保留機會」。

至於大陸事務部左正東稱「台灣民心脆弱」是改變決定的主因，引起綠營砲轟國民黨進退失據，江啟臣解釋，左正東的意思是兩岸關係低迷，互信基礎薄弱，任何人的一句話或評論，都有可能影響兩岸複雜關係的變化。

針對國民黨最終決定不出席海峽論壇，江啟臣吐露，確實超乎原本預想與準備，今年舉辦的海峽論壇是第12屆，過往都有派團參加，今年原本也是循例派團，但兩岸關係緊張、惡化，加上中美因素，也有人質疑黨為何還要參加，但國民黨主張兩岸應交流對話，就台海安全、兩岸交流、台商台商等問題，向對岸表達台灣人民的意見。

詢及過往對岸在海峽論壇總會提到祖國統一，江啟臣指出，當然有預想過可能情境，也為此做了準備，比如要設法和對方溝通，過去馬政府主張的九二共識、求同存異，就是希望能先擱置不同意見與議題，談一些當下共同覺得重要的事情，他強調，國民黨盡力追求兩岸和平、台海安全，但這絕不是屈膝，支持對等與有尊嚴的兩岸交流。

江啟臣說，央視主持人李紅的「求和說」，國民黨要求當事人應向王金平、國民黨道歉，也就是要澄清與說明，但不管是李紅或央視高層等，都沒有出面指稱這樣的言論並非他們的言論，或者對李紅言論造成的影響有所回應。

江啟臣表示，當初請王金平率團參加，並沒有想到王要去見誰，王也沒有主動跟他們說有見過蔡英文總統。至於若事先得知王金平見過蔡英文，仍會邀王出任團長？江以無法回答假設性問題未正面回應，但他強調，以王的政治經驗與資歷，若蔡英文要見王金平，似乎也很正常，沒有什麼不可以，不過恐讓大家有不同想法，這部分很難避免。

詢及海峽論壇之後影響國民黨和王金平的互動，江啟臣說，黨確實不樂見現在的發展，對王金平來說也不公平，相信王金平從過去到現在，都是忠貞熱愛國民黨，做任何事情絕對是對黨有利，外界當然會有不同評論，有些評論對王金平不公平也有傷害，所以黨要求對岸要道歉，最後的結果的確讓王金平有所委屈，但黨跟王金平還是有良好溝通，黨中央是盱衡國內外局勢，最後的決議是大家的共識。

至於海峽論壇之後，國民黨和北京有無溝通對話可能，江啟臣說，兩岸交流不只有透過論壇，而是釋出善意，彼此相互尊重，交流才可長可久，不是靠某次活動或論壇，而是要透過不斷地對話交流累積互信，這才是交流與對話的意義，「此次與其勉強去，倒不如為下一次的交流保留機會」。

(中時 )