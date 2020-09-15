薛仕凌劇中病危，媽媽林嘉俐悉心照顧。（台視提供）

薛仕凌在台視八點檔《生生世世》飾演的「玉樹」自小體弱多病，在外島當兵因難耐嚴格訓練，身體不適重病被送回家鄉治療、昏迷多天，劇中母親林嘉俐寸步不離照顧，薛仕凌在無意識情況下，因病誘發癲癇並口吐白沫狀況危急。薛仕凌透露，口吐「白沫」的道具其實是牙粉，加上水調和後十分逼真，但拍攝時發生小小插曲，他不好意思笑說：「真的要跟嘉俐姐道歉！那時被一口牙粉嗆到，沒控制好不小心噴到她。」

薛仕凌大讚林嘉俐即使遇到突發狀況，也依然冷靜把戲演完，讓他十分佩服。林嘉俐透露，拍這場戲已有一段時間沒見過薛仕凌，再見面看到他化著槁木死灰的妝，加上薛仕凌十分入戲，所以很快就進入狀況，她表示：「不要說自己的親人，要是看到朋友這樣也會很不捨得，那陣子很有感觸，大家真的孝順父母要即時」。

薛仕凌劇中曾被父親操練到體力耗盡，這次因當兵染病，他自嘲是「再度體力不支」，在昏迷狀態中流淚、癲癇，場面危急，薛仕凌開玩笑說：「原本以為可以躺著賺很輕鬆，但是導演希望我即便昏迷也能跟外界保持聯繫，其實很累！沒有想像中的容易，希望下一次可以真的演一個癱瘓，躺在那邊就好了。」

林嘉俐劇中照顧兒子時刻守在病榻前，她透露自己大二時曾發生車禍，造成脛骨骨折，病床上躺了三個月才慢慢復原進行復健，她表示：「什麼事情都不能做，躺在床上也是蠻鬱悶的，感謝那時媽媽、阿姨在床邊照顧，才能順利復原。」

《生》劇中林嘉俐和薛仕凌母子情深，感動許多觀眾，林嘉俐私下常在臉書分享蔬食佳餚，也經常帶著美食到劇組，和演員、工作人員一同享用，戲裡戲外都散發溫暖光輝，她笑著說：「分享美食最能傳遞溫暖啦！」林嘉俐表示有時候一句話幫助身邊的人轉個念頭，也是一種溫暖的力量，「一句話讓別人放下執念，助人也是助己」。薛仕凌也感動表示：「有嘉俐姐在就是很放心，而且每次在片場看到她，都會不自覺想跟她撒嬌。」

(中時 )