台南市玉井警分局轄區於今年6、7月共成功攔阻4件民眾遭詐騙，金額總計超過新台幣160萬元，玉井警分局長楊青垂14日代警察局頒發京城銀行玉井分行、全家超商玉井店、統一超商南化店等攔阻詐騙有功人員獎牌及獎金，感謝民間力量協助警方攔阻民眾遭詐騙，暢通警民良好之通報機制。

楊青垂表示，詐騙集團近期經常以「猜猜我是誰」、「假交友」、「假公署」之方式詐騙山區民眾，尤以「假投資」、「假公署」之名義詐騙，經常將民眾畢生積蓄騙光，可惡至極。

楊青垂呼籲轄區民眾提醒家中「中、老年人」，若接到自稱親友、檢察官、警察局、健保局等人員來電，如經對方要求前往提(匯)款、交付存摺及提款卡等情形，請務必要再多方的查證、提高警覺。

楊青垂說，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；另亦請金融機構及超商人員如遇民眾疑似有遭詐騙之樣態，能持續積極主動通知警方到場協助，提升攔阻成功率。

(中時 )