資金匯回專法上路第二年，財政部統計，第一個月申請匯回件數僅五件，金額共87億元，其中約有80億元為第二年首日申請。官員認為，台商還是會回台，但可能是採用解釋令方式匯回資金，對於資金回台動能仍相當樂觀。

財政部則表示，第一年許多台商搶搭末班車，形成第二年出現短暫空窗期、仍屬正常現象，綜觀整體稅制，我國仍有一般解釋令回台方式，台商可能將所得部分運用專法回台、適用8％～10％稅率，本金則採取解釋令回台、可完全免稅，財政部對資金回台動能仍相當樂觀。

我國境外資金匯回專法自2019年8月15日上路，企業或個人首年申請將資金匯回台灣，可適用優惠稅率8％，第二年適用稅率10％，但必須存放在專戶內。

資金匯回後，可自用資金為5％，採全委方式的金融投資僅限25％資金、實質投資則無上限。

根據財政部統計，境外資金專法自2019年8月15日至2020年9月14日，累計共1,027件申請案，合計申請匯回金額共2,253億元，實際已匯回金額為2,040億元。

(工商 )