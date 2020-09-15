為一解消費者無法出國的愁緒，並擴大服務追求新奇體驗的國人旅遊市場，台北晶華酒店結合於暑假期間廣受歡迎的「郵輪式度假體驗」以及「東京美食之旅」兩款住房優惠專案，即日起至12月30日，推出「晶華郵輪式度假體驗～日本文化之旅」，旅客入住酒店宛如 搭上郵輪，可享受吃喝玩樂買學「全包式服務」，並加入由日籍同仁所負責的日本文化學習體驗，兩人成行、每人每晚3,990元起，哈日族可「在台北旅行日本」。

晶華酒店「晶華郵輪式度假體驗～日本文化之旅」，專案內容著重在精采且道地的日本文化體驗課程，從迎賓時邀請房客換上「節慶浴衣」開始，體驗日本的衣著文化，並可於酒店內各重要景點亦或是在擁有台北表參道之稱的中山北路綠蔭下拍照留念。接著日籍管家就會現身說法，以道地的「奉茶之事」引領房客從茶湯文化認識日式禮節。晚間則會邀請房客前往位於酒店地下三樓的三燔本家，在充滿京都氛圍的餐廳中品嘗「究極美食壽喜燒放題」鍋物晚宴。晚餐後，位於酒店頂樓露天泳池畔的「晶華城市星空電影院」等待房客的大駕光臨，繁華的都會夜景將為旅程的第一晚劃下完美的句點。

翌日則由CNN推薦的「柏麗廳豐盛自助早餐」開啟您美好的一天，壓軸登場的「築地魚市－競標文化」，邀請您在柏麗廳的海鮮餐檯旁感受東京知名的「築地魚市」，五星主廚將帶領房客認識每日由漁港直送的漁獲，並從漁人的拍賣手勢以及吆喝口氣中、了解東京都最大漁獲市場的競標文化。

「晶華郵輪式度假體驗～日本文化之旅」住房專案，兩天一夜，兩人成行的入住價格為3,990元起，9月底前入住可享客房升等禮遇。

(工商 )