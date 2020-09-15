蔡明亮的《日子》入選今年釜山影展「icons」單元。（汯呄霖電影提供）

第25屆釜山影展14日公布完整片單，今年國片僅3部片代表前進南韓，包含《日子》、《孤味》及《消失的情人節》，入選片量較往年少。徐若瑄、謝盈萱、陳淑芳等人主演的《孤味》繼獲選香港電影節開幕後，這次在釜山入選「亞洲之窗」單元，身兼電影監製的徐若瑄興奮表示：「很開心又可以跟大家分享好消息。好戲！一定會被看見！」導演許承傑則形容入選像是圓夢，期望韓國觀眾會喜歡電影。

導演蔡明亮獲柏林影展泰迪熊評審團獎的《日子》入選「Icons單元」；大霈、劉冠廷主演的導演陳玉勳新片《消失的情人節》則選入「Open Cinema」，屆時將在戶外大型放映，與影迷同歡，該單元還將首映年底問世的皮克斯最新動畫片《靈魂急轉彎》，以及「嵐」成員二宮和也、妻夫木聰主演的《淺田家》等作品。不過因疫情關係，屆時是否順利進行則有待觀察。

香港名導杜琪峯監製及執導，再集結徐克、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東等重量級電影人，聯手執導的電影《七人樂隊》獲邀為釜山影展的開幕電影，杜琪峯欣喜表示：「我和其他導演都非常感謝大會，雖然這次大家不能出席影展的開幕首映會，但影片作為我們7個人首度合作的成果，又不斷獲得各方影展的重視及邀約，證明我們的創作及合作的意念得到認同。」

此外，向來選映世界著名導演新作的「Gala Presentation單元」，則入選導演王家衛原來將在坎城影展放映的經典之作《花樣年華》4K修復版；此外，甫獲威尼斯影展銀獅獎的黑澤清《間諜之妻》、河瀨直美獲坎城青睞的《晨曦將至》及日舞影展奪評審團大獎的《Minari》都將亮相。曾由妻夫木聰與池胁千鶴主演的《猶瑟與虎魚們》，動畫版電影則入選今年釜山影展閉幕片。

今年釜山國際影展因受疫情影響，由原定於下月7至16日，延至下月21至30日舉行，開、閉幕片將如期在大銀幕放映，不過取消星光紅毯、儀式活動及晚宴，且影展將不邀請任何海外嘉賓參與，嚴守防疫底線，至於亞洲內容及電影市場、亞洲項目市場、BIFF論壇則改為線上舉行。考量疫情現況，主辦方表示，若延期後社交距離規範仍維持在目前的第2階級或以上級別，今年活動將全面取消。

(中時 )