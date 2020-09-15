雲林縣調查站為遏阻蒜頭囤積，繼本月11、14日訪查雲林縣虎尾鎮、元長鄉2蒜商，15日再前往4鄉鎮訪查5名蒜商，發現蒜商分別囤積17至94公噸蒜頭，總數量261.5公噸，蒜商均表示這些蒜頭都是做為蒜種，絕不是囤積牟利。

雲林縣調查站15日下午分別前往雲林縣莿桐鄉、西螺鎮、東勢鄉、二崙鄉，訪談5名蒜商了解囤積蒜頭情況，蒜商表示為因應蒜農翻種，都會預留一些蒜頭，台灣每年蒜頭生產量達4萬多公噸，預留100公噸以內蒜頭都是正常合理的，若有特別需要的情況，還會預留更多。

雲林縣調查站指出，為了解各地囤積蒜頭情況，這幾天會持續訪查蒜商，將所得資料整理後交由雲林地檢署偵辦。目前雲林縣蒜頭產地批發價已從每公斤近300元跌至14日的140元。

雲林地檢署說已將調查站訪查的資料、照片、帳冊等相關資料進行比對，立「他字案」展開調查，若有不法，絕對速查速辦。

(中時 )