嘉義縣義竹鄉公所今年自籌約8萬元，在鄉內各國中小發送每位學生一份小點心。（張毓翎攝）

15日更請來雞蛋糕業者到光榮國小，讓孩子吃到現作熱騰騰的雞蛋糕。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所今年自籌經費，在鄉內各國中小發送每位學生一份小點心，讓孩子們吃得開心、營養，15日更請來雞蛋糕業者到光榮國小，讓孩子吃到現作熱騰騰的雞蛋糕，每份小點心有9塊雞蛋糕和1瓶保久乳，有學生一拿到興奮地趕緊打開來吃，大讚「真的好幸福！」

鄉長黃阿家今天發送小點心給孩子，她表示，公所去年與慈善團體合作，提供鄉內各校健康小點心，學校師生反應熱烈，雖然今年民間單位無法捐助，但她認為「愛不能中斷」，應繼續辦理活動，讓孩子在成長過程中，感受更多外界的溫暖，未來自己有能力，也可以回饋給社會。

這次公所在光榮國小、過路國小、和順國小、南興國小、義竹國小及義竹國中等6所國中小巡迴發放，總計發出1000份。今日公所到光榮國小發放時，現場黃阿家邀請學生親自體驗做雞蛋糕，雞蛋糕香氣撲鼻來而，學生們拿到一大包的雞蛋糕，紛紛露出開心的笑容。

(中時 )