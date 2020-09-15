男星變牧師！宋逸民驚爆婚姻陷危機 陳維齡遭「通靈大師」布陣詐財

擁有「戲劇一哥」封號、現年53歲藝人宋逸民，與妻子陳維齡結婚17年，育有1子1女，看似美滿的婚姻生活，豈料，日前卻驚傳和老婆婚姻曾深陷危機。陳維齡為挽救出現裂痕的婚姻，四處求神問卜，甚至慘遭「通靈大師」佈陣詐財。夫妻倆接受《中時新聞網》專訪，分享靠著走入信仰，讓危機化為轉機的心路歷程。

演藝圈模範夫妻宋逸民、陳維齡，婚姻曾幾度亮紅燈，透過宗教信仰力量，最終破鏡重圓。(照片/游定剛 拍攝)

因緣際會下宋逸民接觸教會，四年前就讀神學院，今年初畢業成為牧師，開啟他的斜槓人生。人生轉折要從與老婆婚姻，曾瀕臨破碎的感情說起，夫妻倆鏡頭前光鮮亮麗、擁有豐厚收入，看似風風光光，殊不知卻曾因孩子出生後，先生遭冷落、小孩教養態度不同等問題，婚姻幾度亮紅燈，兩人感情甚至決裂到陳維齡帶著兒子離家出走，幾度想簽字離婚。

宋逸民、陳維齡靠著信仰找回婚姻幸福。(照片/取自《宋逸民和陳維齡的幸福生活》粉絲團)

陳維齡認為「老公根本不愛這個家，不會當爸爸。」宋逸民則認為，男人在外努力工作，把錢拿回家有錯嗎？隨著時間與生活上的衝突，把兩夫妻耐心全都磨光，甚至連最基本的溝通都是件難事。但礙於兩人都是公眾人物，深怕消息走漏，無人可訴苦，陳維齡求助無門，只好四處算命、求神問卜，請人作法，甚至被「通靈老師」告知，家裡地基主在吵、有小鬼在鬧，更說到「前輩子殺了宋逸民全家，所以要來還債」，用盡各種方法只想找到解決方法與答案，沒想到全都無效，為此慘花不少冤枉錢。

宋逸民、陳維齡一同走進教會，破鏡重圓找回婚姻最初感動。(照片/取自《宋逸民和陳維齡的幸福生活》粉絲團)

出道34年，宋逸民演過幾十部戲劇，偶然機會接觸教會後，夫妻倆婚姻狀況出現轉折。在教會裡，看到一家人看起來生活並不富裕，可是卻非常喜樂，讓他開始思考，婚姻幸福卻一點都不快樂，而後，陳維齡卻發現宋逸民改變了，兩人也漸漸能夠溝通，一同進教會婚姻最終破鏡重圓。

藝起發光 的主日敬拜跟逸民牧師的信息來啦

不僅如此，宋逸民還拿出畢生積蓄5千萬，在台北文山區買下房產成立協會，聚集演藝圈夫妻、好友們，夫妻倆從藝人，轉型成牧師與師母，也透過網路直播，傳達教會理念，靠信仰解決婚姻問題，家庭變得和樂，減少演藝圈工作，為不一樣的人生努力。

(攝影/陳威成、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)