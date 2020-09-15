有著商界奧斯卡之稱，深受國際企業重視、全球投資人信賴的「2020亞太區史蒂夫商業大獎」(The Asia-Pacific Stevie® Awards)於近日揭曉，國泰世華銀行與來自亞太區多個領域的頂尖企業同場競逐，一舉抱回「創新科技運用客戶服務金獎」和「人力資源管理計畫和實踐創新金獎」，成為本屆唯一同時獲兩座金獎肯定的銀行業者！

數位金融科技的應用，不僅翻轉了金融服務的面貌，同時也為金融業的營運帶來嶄新思維和全新想像。國泰世華銀行於2018年推出智能客服「阿發」，有別於一般的智能客服機器人，打造對話式互動情境，只需要輸入簡單的關鍵字，便可透過數據分析快速判讀，提供顧客所需的服務，並將服務介面彙整在同一平台中，一站式完成信用卡繳費、帳單分期、額度查詢與小額信貸預約諮詢等服務，大幅降低顧客等候的時間，零斷點的互動模式，寫下98％高滿意度，並在上線屆滿兩周年之際，獲此國際大獎肯定，顯示無論在全球金融同業、消費者或國際專家間皆獲得了極高評價。

同時，國泰世華銀行透過人機協作和大數據模型，將每年龐大客戶進線資料加以模組化，客服人員接通電話的同時就能立即「識客」，掌握客戶來電動機和往來背景，不僅可滿足客戶當下的需要，還做到超前發掘客戶隱性需求、主動提醒，以貼近人心的溫暖服務成為「留客」的關鍵。

友善職場和勇於嘗試的同仁，是打造創新貼心金融服務不可或缺的成功因素。國泰世華銀行積極推動「Buddy制度」，由先進同仁輔導新進同仁快速融入職場環境與文化，並打造具備娛樂、健康、抒壓三大功能的活動及辦公空間，補助海內外數十個員工社團活動費用，總補助金額高達新臺幣3.1億元，鼓勵同仁們相互交流，進一步加深認同感及歸屬感。此外，為滿足員工學習需求，與「Hahow好學校」合作，推出「跨界學習吃到飽」數位課程，並首創「有薪學習假」，線上修滿6堂課即可申請一日假，提高員工自學動機。

國泰世華銀行以「夢想推手」、「展現自我」兩大主軸，打造新時代友善職場，為員工創造更多笑容和幸福感，並以這套「微笑方程式」獲得「人力資源管理計畫和實踐創新金獎」，是台灣首家獲得此項目金獎殊榮的金融業者。

(旺報 )