奇美醫學中心宣導呼籲民眾認識淋巴癌6大症狀。（曹婷婷攝）

淋巴癌近7年成長21％，年輕人也有明顯增加趨勢，奇美醫學中心等4醫院聯合宣導呼籲民眾認識淋巴癌6大症狀，早期發現治療治癒率高達9成；嘉南藥理大學陳姓前校長去年在半年內減少6公斤，腹部疼痛以為胃潰瘍、尿結石，斷層攝影始知竟罹第四期淋巴癌，他說，父親52歲那年因為淋巴癌辭世，但他樂觀面對、不怨天尤人，8次化療目前追蹤已無癌細胞。

奇美醫學中心血液腫瘤科主任馮盈勳指出，淋巴癌較許多癌症容易治療，1期發現治癒率高達9成，3期也有7成，早期發現治療能長期存活甚至根治。他說，淋巴癌全球年增73萬人，台灣每年也有2000人，而且有逐年增加趨勢。他呼籲，20歲就可能發病但治癒率高，出現燒(不明原因發燒)、腫(有不痛淋巴腫塊)、癢(皮膚紅疹搔癢)、汗(夜間盜汗)、咳(咳嗽、呼吸急促)、瘦(體重不明減輕)症狀時，應留意「淋巴癌」找上門。

奇美醫學中心響應2020年世界淋巴癌日，舉辦宣導活動，醫療副院長田宇峯、癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳，與柳營奇美醫院榮譽院長曹朝榮、血液腫瘤科主任林正耀，成大醫學中心癌症中心主任顏家瑞、市立醫院醫療副院長李楊成代表各院參與。

現場運用淺顯易懂看板讓民眾了解淋巴癌六大徵兆，呼籲淋巴癌病友治療決心，在場群眾胸前戴上綠絲帶響應，病友現身訴說抗癌經歷相互鼓勵，活動後民眾將綠色絲帶貼在「幸運樹」上，提醒自己關心家人。

(中時 )