毒品入侵校園，日益嚴重，新北市新莊警分局今天下午在分局禮堂召開「分局治安會報」，針對「無毒校園」主題，提出具體作為，與會的都是轄區國高中校長、主任及教官，大家都針對青少年涉毒的問題踴躍提出討論，也讓這場會議別具意義。

警方表示，為落實「新世代反毒策略」，警政署今年八月開始，也投入保一支援警力到各縣市警察局，協助支援「掃毒」及「反毒」，這些員警透過偵查隊刑警的指導，從事防制校園毒品工作，包含「少年毒品案溯源」、「訪視涉毒少年」、「校園定期訪視」及「校園安全環境檢測」等，對於掃蕩校園毒品有很大的幫助。

偵查隊長林子翔也在會議中介紹近年來流行的新興毒品，分析毒品種類、食用後的症狀及涉毒特徵，供學校老師及教官辨識，尤其近年來毒品種類日新月異，販毒集團不斷推陳出新，將毒品包裝成討喜、親民樣貌，來誘惑青少年吸食，讓許多家長憂心。

警方也呼籲，學校老師及家長，要多關心學生平常生活習慣，如果發現異狀，或是書包內發現不明粉末、藥錠、包裝袋，很可能是涉毒前兆，要特別關心留意，及早介入才能讓少年導回正途。

除了防制毒品，針對民眾關心的詐騙問題，警方也提出呼籲，尤其青少年經常遭受金錢誘惑，投入詐騙集團擔任車手，落網後才悔不當初。

這次新莊警分局舉辦的治安會報，針對無毒校園議題，獲得各級學校關注，轄區學校校長、教官更是熱烈參與，新莊警分局分局長林武宏表示，為了下一代的幸福健康，警方掃毒工作絕對不間斷，也會強力掃蕩校園毒品，徹底維護校園安全。

(中時 )