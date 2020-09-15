國民黨全代會日前兩岸新論述，強調基於中華民國憲法的九二共識，以此延續兩岸互動。國民黨主席江啟臣今天首次公布內部民調顯示，此概念獲得48.6％民眾支持，僅29.6％民眾反對，且此說法對40歲以下的而言，贊成比例也高出反對占比。

江啟臣下午接受廣播專訪表示，國民黨的核心價值就是中華民國，很多理念寫在中華民國憲法中，或許不見得在建國時就實現，但民主化過程已逐步落實，過去九二共識的模糊概念，變成藍營支持、綠營反對，主因是環境改變，包含民進黨執政、美中台關係變化、美中對立、反送中等問題出現，國民黨就是用中華民國憲法，來把九二共識說清楚，才具有說服力。

江啟臣也首度公布黨中央於7月2日至7月7日，委託TVBS的民調顯示，被問到支持九二共識發展兩岸關係，贊成有44.5％、反對有37％，其中40歲以下，31.5％贊成、37％反對，至於支持基於中華民國憲法的九二共識和對岸交流，贊成比例拉高至48.6％，反對比例也下降至29.6％，在40歲以下，有40.8％贊成、37.6％反對，贊成者已高出反對者。

(中時 )