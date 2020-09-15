漫威大片《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）上月28日無預警傳出大腸癌病逝的消息，終年43歲，消息一出震驚各界。據外媒《每日郵報》14日報導指出，他的死亡證明當中，記載死因為大腸癌引起的多重器官衰竭，他的家人此前也曾說過，他早在4年前就確診。

《美聯社》報導也說明，查德威克病逝6天後，當地時間本月3日下葬於他家鄉南卡羅萊納州的貝爾頓福利浸信會教堂公墓，距離他老家安德森市不遠。他的家人為他舉辦私人喪禮，全程不對外開放，除了他的遺孀泰勒西蒙以及其家屬外，同演《黑豹》的露琵塔尼詠歐、溫斯頓杜克以及反派麥可B喬丹皆戴著口罩出席致意，向老友道別。

漫威大片《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）上月28日無預警傳出大腸癌病逝的消息，終年43歲，消息一出震驚各界。他的家人於5日為他舉辦私人喪禮，全程不對外開放，除了他的遺孀泰勒西蒙以及其家屬外，同演《黑豹》的露琵塔尼詠歐、溫斯頓杜克以及反派麥可B喬丹皆戴著口罩出席致意，向老友道別。

原定明年3月開拍的《黑豹2》迄今仍無進度，早前有外媒披露，在查德威克驟逝之後，迪士尼影業仍在協助查德威克一家處理後事。現今迪士尼會先將拍片重點，放在已復拍的《上氣》和將開拍的《奇異博士2》上。

(中時 )