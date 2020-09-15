超前部署 南韓擬斥資1.46億美元買新冠疫苗 19:402020/09/15 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓擬為六成人口購買新冠疫苗。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓今天表示，計劃花費1.46億美元購買新冠疫苗，最初的目標是為3000萬人，即全國近60％的人口提供疫苗。 南韓總理丁世均在內閣會議說，雖然南韓當局希望為5200萬的全部人口接種疫苗，但任何疫苗的安全性、有效性和開發方面的不確定性限制了國家投資。他說，政府將與相關國際組織和疫苗生產商進行談判，以確保疫苗的供應，並隨著事態發展購買更多疫苗。 (中時 ) #疫苗 #南韓 #46億 #新冠疫苗 #超前部署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球負面消息打壓 亞股持續面臨外資賣超壓力 21:102020/09/15 財經 花旗重振旗鼓！投資10億美元加強風險控管機能 10:222020/09/15 財經 全球央行穩匯率 大買美元是常態 04:102020/09/15 財經要聞 國籍航空上半年虧損10多億 林佳龍：原預估上百億 14:182020/09/15 生活 連串收購帶動美股勁揚 台積電ADR漲2.1％ 09:092020/09/15 財經 台灣唯一上榜 阿舍食品登雜誌評選全美食品11強 17:342020/09/15 財經 疫情影響大失血 阿聯酋已退款14億美元 18:262020/09/15 旅遊 美科技股報復性大漲 高盛喊進 04:102020/09/15 全球財經 《韓股》美股大漲＋陸經濟報喜 韓股創逾兩年新高 16:312020/09/15 財經 摩根投信：亞股 以整體區域長線布局 04:102020/09/15 產業特刊 國際熱門新聞 被當空氣無視 川普前心腹愛女火大揭伊凡卡假惺惺真面目 - 國際 出大包！川普廣告「支持美軍」 專家一看：那是俄軍啊 - 國際 川普尷尬！WHO防疫獲聯合國壓倒性認同 僅美以反對 - 國際 前心腹爆料：川普色盯女兒稱「屁股真讚」對環球選美佳麗「全都要」 - 國際 新聞透視》美變相召回大使 10月驚奇序幕 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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