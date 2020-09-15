南韓今天表示，計劃花費1.46億美元購買新冠疫苗，最初的目標是為3000萬人，即全國近60％的人口提供疫苗。

南韓總理丁世均在內閣會議說，雖然南韓當局希望為5200萬的全部人口接種疫苗，但任何疫苗的安全性、有效性和開發方面的不確定性限制了國家投資。他說，政府將與相關國際組織和疫苗生產商進行談判，以確保疫苗的供應，並隨著事態發展購買更多疫苗。

(中時 )