AMD揭曉了即將發表、基於AMD RDNA 2架構的Radeon RX 6000系列顯示卡的面紗。除此之外，AMD更透過《要塞英雄》Creative Islands中名為AMD Battle Arena的全新多人對戰地圖，讓遊戲玩家深入探索顯示卡設計。
AMD宣布將於台灣時間10月29日00:00發布新一代Radeon顯示卡，業界預期，屆時將可望成為NVIDIA新一代30系列顯示卡的競爭對手，雙方將於第四季開始搶攻購物旺季市場。
(工商 )
AMD揭曉了即將發表、基於AMD RDNA 2架構的Radeon RX 6000系列顯示卡的面紗。除此之外，AMD更透過《要塞英雄》Creative Islands中名為AMD Battle Arena的全新多人對戰地圖，讓遊戲玩家深入探索顯示卡設計。
AMD宣布將於台灣時間10月29日00:00發布新一代Radeon顯示卡，業界預期，屆時將可望成為NVIDIA新一代30系列顯示卡的競爭對手，雙方將於第四季開始搶攻購物旺季市場。
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