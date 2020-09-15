寰亞唱片年度力推創作新人Jimbo曾柏鈞，日前發行首支創作單曲〈下毒〉， MV找來年齡相仿的新生代導演合作，無懼農曆鬼月的禁忌，選在夜半廢墟拍攝，不過導演暗黑詭譎的畫面設計，四位男女舞者穿著充滿詭譎張力的全黑訂製服，與曾柏鈞在廢墟片場中來場暗黑的掙扎與糾結，曾柏鈞雖然嘴上說不害怕，但還是忍不住直說「真的會毛毛的！」

他也透露自己親身體驗的恐怖經歷，他還在念書時，有一次半夜跟好友們一起回朋友家，一群人進電梯要上七樓，沒想到門一開，外頭一片黑，他們才發現開錯樓層到了四樓，一群人嘻嘻笑笑的回到電梯，怎知接著門又一開，原本該上七樓的電梯，卻自動下到了B1，而B1電梯口還被一堵磚牆堵住。曾柏鈞回想當時大家都驚呆了，一路沈默不語的又搭著電梯上樓，更離奇的是這次電梯竟然不停直上頂樓，嚇的大家立刻衝出電梯，頭也不回的一路改從樓梯往下狂奔逃出大樓！

外表酷酷的曾柏鈞，唱起歌來爆發力十足，讓樂於提攜後輩的任賢齊一眼相中，直接收編成為巡迴演出的樂手，甚至給了他在萬人面前演唱的舞台，初出茅廬的小屁孩以誠懇的創作與獨具個人風格的現場演出，讓慧眼視英雄的任賢齊滿意，也成功抓住了觀眾目光，累積不少歌迷。

寰亞唱片年度新人曾柏鈞，日前發行首支創作單曲〈下毒〉。（寰亞唱片提供）

寰亞唱片年度新人曾柏鈞，日前發行首支創作單曲〈下毒〉。（寰亞唱片提供）

他的首支創作單曲〈下毒〉，以自身的故事寫出自己在音樂路上曾經的低潮，詞曲雖然帶著墮落的意味，編曲也選擇營造出沉重與迷惘感，令人印象深刻。他回想起自己剛簽進公司時，除了參與任賢齊巡演的日子外，大部分的時間都在創作，久而久之心情低迷，他苦笑說，完全懂了「創作是孤獨的」這句話。直到去年參加MUST音樂創作營，認識了許多朋友，他才發現創作的路其實不孤單，大家的共同點就是只有熱情沒有放棄，他被這樣的氣氛感動鼓舞，整個人豁然開朗，寫出了〈下毒〉這首歌，之後也將陸續以單曲形式推出音樂作品。

(中時 )