台北地院審理「324政院驅離」自訴案，今判前總統馬英九等4人無罪。37名自訴人的義務律師團批評，北院召開記者會，卻將他們擋在門外，並不合理；北院則反指律師團未到庭聆判，才無法在第一時間得知判決理由，律師團的指摘有所誤解。

義務律師團今天下午在「民間司法改革基金會」臉書上發文，指他們要參加記者會，卻被法警擋在門外，詢問公關室後，也被告知「只有記者可以參與記者會」，讓他們覺得很不合理，質疑限制記者會出席者的規範依據為何？將會發文詢問清楚。

北院晚間發新聞稿反擊，稱法庭公開宣判，就是要讓當事人聆聽判決結果及理由摘要，本案上午11點宣判時，審判長除宣示馬英九4人無罪，並準備判決理由摘要，預定要在第一時間向到場的當事人或律師團說明。

北院指出，律師團明知宣判時間、地點，卻未派人到場，為避免在場旁聽的記者陸續發問，影響法庭使用及重複說明，審判長才會告知將召開記者會，向記者統一說明判決理由，隨後再將新聞稿公開在司法院網站。

北院說，案件當事人應在法庭內聆聽判決結果及理由摘要，而不是要求參記者會，北院以不同場合分別處理功能不同的資訊揭露，並無不妥，律師團及司改會的批評應有誤解，希望各界能理解，避免誤會加深。

(中時 )