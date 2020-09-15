立委蔣萬安在國民黨中常會中傳出將參選台北市長的消息，讓2022年的台北市長選戰提早開打，除了國民黨內出現韓國瑜、羅志強等競爭者，更有網友在討論如果國民黨派出強將，民進黨應該要派出甚麼人選來予以對抗？

網友在論壇上發文指出，如果國民黨派出韓國瑜這種自帶極高支持度的候選人，那麼民進黨應該派出多高滿意度的人選才能與其對抗，或者是說，能夠「不輸給民眾黨的候選人黃珊珊」，至少在面子上維持第二名，不要輸得太慘。

對此，有網友回應指出，如果面對韓國瑜這種「鬼神級」的對手，民進黨恐怕也得派出「史詩級」的候選人，滿意度恐怕要如當年前總統陳水扁在台北市一般，才有能力與其對抗，但以目前的情勢而言，在年初因為防疫獲得超高支持度的衛福部長陳時中也因時間的流逝，逐漸遠離民意，剩下的人選都是「烏合之眾」，這次大選恐怕前途堪憂。

前總統陳水扁。（資料照）

其他網友也回應表示，「目前最有可能的就是陳時中」、「但是陳時中會因為蘇貞昌不好選」、「蘇不希望陳時中可以好好的選北市」、「民進黨沒救啦，北市藍得要命」、「柯文哲奇蹟不可能複製」、「派高嘉瑜都可以贏黃珊珊吧？」

(中時新聞網)