前高雄市長韓國瑜自6月罷免下台後，高雄市府改朝換代，但農民生活卻苦哈哈，今年夏季因氣候影響，香蕉盛產使得產地價格崩跌，讓蕉農無語問蒼天。前韓市府團隊農業局長吳芳銘坦言「真為農民感到悲哀」。有粉專也感慨，「沒有韓國瑜的高雄，還有誰在乎外銷？」。

對於香蕉目前市場價格約每公斤7至10元，但格外品已掉到2元，也讓吳芳銘今15日在臉書發文表示，端午節過後香蕉價格一直走低，近日已到令人難以置信的幾個銅板價，無處銷售的結果，只能送到飼料廠當飼料，或作為農地土質改良的堆肥。

吳芳銘說，辛苦的栽種成果，「去化」變成飼料或肥料，甚至倒在山溝，心血泡湯之外，暴殄天物，農民的心實在難受。百感蕉／焦急，蕉農的蕉慮他能瞭解，也真心為農民感到悲哀。

行政院農委會農糧署南區分署長姚志旺今天則表示，農曆7月坊間把祭拜香蕉視為禁忌，加上目前正值柚子、木瓜產季，同樣壓縮其他水果銷售。而高屏縣市政府配合農委會進行格外品的保價收購，希望透過去化穩定市場價格，不少民代也到產區關心，同時鼓勵民眾多吃香蕉，協助農民度過難關。

對於香蕉價格崩盤，粉專「韓黑父母不崩潰」在臉書轉貼吳芳銘貼文，並感嘆，「沒有韓國瑜的高雄，還有誰在乎外銷？韓市長努力打拼外銷(赴星、馬拚訂單)，當時如何被嘲笑，如今呢？」。

前高雄市農業局長 吳芳銘。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)